Spannend dürfte es auch mit Blick auf die laufende Quartalsberichtssaison werden. Heute stünden aus dem DAX die Zahlen von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) auf der Agenda. Im Wochenverlauf würden Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) folgen.



In den USA würden die Bücher unter anderem von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL), Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND), Mircosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM), Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY), Merck Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK), GE (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM), Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY), UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), YUM! Brands (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE Ticker-Symbol: YUM), Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX), Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Weyerhaeuser (ISIN: US9621661043, WKN: 854357) geöffnet.



Eine finale Richtungsentscheidung sei beim DAX noch nicht gefallen. Insgesamt würden von charttechnischer Seite die negativen Aspekte jedoch überwiegen. Die weitere Corona-Entwicklung, die Berichtssaison, der Brexit und nicht zuletzt die näher rückende US-Wahl hätten das Potenzial, für größere Ausschläge in beide Richtungen zu sorgen. Auf der Oberseite gelte es, die 100-Tagelinie (12.764) und auf der Unterseite die Marken von 12.411/12.345 im Auge zu behalten. (26.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag freundlich und konnte sich damit nochmals deutlicher vom Vortagestief (12.345) nach oben absetzen, so die Analysten der Helaba.Begünstigt worden seien die Kursgewinne von besser ausgefallenen Konjunkturdaten, über den Erwartungen liegenden Geschäftsergebnissen von Banken, sowie ermutigenden Aussagen der britischen Handelsministerin hinsichtlich der Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. Einmal mehr sei es den Marktteilnehmern zudem gelungen, die hohen Corona-Neuinfektionszahlen (über 11.000) auszublenden. Ob dies in ähnlicher Form auch weiterhin gelingen werde, bleibe abzuwarten.