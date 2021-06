Ausblick: Die gestrige Tageskerze sei zwar weiß, dennoch gebe sie den Marktteilnehmern ein Warnsignal mit, denn erneut hätten die Bullen einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nicht konsequent verteidigen können. Die Lage sei trotz neuem Allzeithoch weiterhin angespannt.



Die Long-Szenarien: Die Käufer würden weiter den Ton angeben. Sollte die Kurslücke bei 15.421 Punkten in dieser Woche offen bleiben, dann dürfte der Index zeitnah die runde 16.000 Punkte-Marke erreichen. Oberhalb dieser Marke würde ein weiteres Kursziel bei 16.250 Punkten greifen.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX in den kommenden Tagen unter die 15.100 Punkte-Marke zurückfallen, wäre der EMA50 im Tageschart unterschritten. Das würde ein schwaches Verkaufssignal aktivieren. Die Marktteilnehmer könnten dann das offene Gap bei 14.621Punkten anvisieren. (02.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) schwach in die neue Woche gestartet war, konnten die Käufer am Dienstag ein starkes Zeichen setzen und den Index auf ein neues Allzeithoch treiben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die neue Rekordmarke liege nun bei 15.685 Punkten und somit gut 100 Punkte höher als in der vergangenen Woche. Der gestrige Eröffnungskurs habe bei 15.513 Punkten gelegen. Somit sei ein größeres Aufwärtsgap entstanden, denn am Vortag habe der Index noch nahe dem Tagestief bei 15.421 Punkten geschlossen. Der gestrige Eröffnungskurs habe dagegen das Tagestief dargestellt. Die Blicke in dieser Woche würden sich vermutlich auf dieses große offene Gap zwischen 15.421 Punkten und 15.513 Punkten richten.