Banktitel hätten aufgrund der Krise in der Türkei ebenfalls unter Druck gestanden. Im Gegensatz dazu hätten die Anteilsscheine von der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zugelegt. Das datenseitige Interesse gelte dem deutschen Bruttoinlandsprodukt und der ZEW-Umfrage, bei der die Erwartungen aufgrund der Währungsturbulenzen der vergangenen Tage nicht zu hoch gesteckt werden sollten. Erste DAX-Indikatoren würden auf eine schwache Eröffnung schließen lassen.



Mit den Kursverlusten der letzten Tage habe sich das Chartbild des DAX deutlich getrübt. Dies gelte auch für den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Allerdings sei hier eine längere, charttechnische Dreiecksformation weiterhin intakt. Die mehrfach getestete Widerstandslinie verlaufe heute bei 3.528 Punkten. Die Unterstützungslinie liege bei 3.382 Punkten. Sie könnte in den nächsten Tagen ins Visier genommen werden, denn der Index notiere inzwischen unterhalb seiner 200-, 100-, 55- und 21-Tagelinien.



MACD und Stochastic würden intakte Verkaufssignale aufweisen und das Kursmomentum sei negativ und weiter abnehmend. Der ADX steige. Da zudem noch keine überverkaufte Marktlage zu beobachten und im Wochenchart die Situation ähnlich kritisch zu beurteilen sei, sollten weitere Verluste ins Kalkül gezogen werden. Neben der Unterstützungslinie der Dreiecksformation würden sich weitere Haltemarken im Bereich 3.340/45 zeigen. Darunter entstünde Potenzial bis 3.279 Punkten. Der erste Widerstand lasse sich an der 55-Tagelinie bei 3.454 Punkten lokalisieren. (14.08.2018/ac/a/m)





FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Sorgen vor einer Emerging-Market-Krise, speziell die Währungskrise in der Türkei, haben die Aktienmärkte am Montag belastet, berichten die Analysten der Helaba.Zudem gebe es vonseiten des globalen Handelskonflikts keine Entspannungssignale. Im Gegenteil: China, Russland und andere Länder würden mit Gegenmaßnahmen drohen. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei weiter abgesackt und im Tief bei 12.323 Punkten notiert. Er habe höher bei 12.358 Punkten (-0,53%) geschlossen. Deutliche Verluste hätten die Anteilsscheine von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-10,3%) erlitten. Marktteilnehmer würden fürchten, dass die Schadensersatzzahlung in Höhe von 289 Mio. USD im Zusammenhang mit einem glyphosathaltigen Unkrautmittel der Tochter Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919) erst der Anfang weiterer Klagen sei.