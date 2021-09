Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am Montag, den 20. September, wird sich die deutsche Aktienindexlandschaft deutlich verändern: Der Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wächst auf 40 Mitglieder, der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) schrumpft um zehn auf 50 Werte, so Andreas Strobl, Leiter deutsche Aktien im Wealth & Asset Management von Berenberg.Der MDAX werde sicherlich nicht an Bedeutung verlieren. Einerseits sinke zwar die Marktkapitalisierung insgesamt, andererseits werde das Profil als Wachstumsindex gestärkt - ganz nach dem Motto "Klein aber fein". Bislang sei der Index vor allem von den Schwergewichten getrieben worden. Das falle nun weg, so dass Wachstum wieder eine wichtigere Rolle spiele.Als Investor sollte man nicht zu sehr auf Indexzugehörigkeiten oder -größen schauen, viel wichtiger sei die fundamentale Stärke von Unternehmen. Ein Unternehmen könne noch so groß sein, wenn es nicht wachse, bringe es dem Anleger nur wenig Freude. (17.09.2021/ac/a/m)