Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem heftigen Rücksetzer am Dienstag versucht sich der DAX wieder an einer Erholung, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Im frühen Handel sei die Rückeroberung der 15.400-Punkte-Marke gelungen, diese habe aber zunächst nicht verteidigt werden können. Angesichts der zahlreichen Risikofaktoren bleibe die Frage, ob es bereits eine nachhaltige Trendwende sei.Steigende Anleiherenditen, der drohende Shutdown in den USA, die weltweiten Verwerfungen in den Lieferketten oder Evergrande: Die Sorgen der Anleger seien derzeit vielfältig. Doch Alternativen zu Aktien seien noch immer rar gesät. (29.09.2021/ac/a/m)