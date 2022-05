Aus technischer Sicht scheine eine Bewegung in Richtung der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals im Bereich von 14.150 Punkten das Basisszenario für den Moment zu sein. Etwas unterhalb der oberen Begrenzung befinde sich jedoch der Widerstand von 14.000 Punkten, der durch die obere Begrenzung der Overbalance-Struktur markiert werde. Theoretisch würde ein Durchbruch über diese Hürde eine kurzfristige Trendwende signalisieren, aber da der Index in einem Abwärtstrendkanal gehandelt werde, wäre ein Durchbruch über die obere Grenze des Kanals erforderlich, um die Trendwende zu bestätigen.



Die Allianz habe angekündigt, dass sie weitere 1,9 Mrd. Euro für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtlichen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Implosion ihrer Hedgefonds vor zwei Jahren zurückstellen werde. Dies komme zu den 3,7 Mrd. Euro hinzu, die bereits für Vergleiche mit Anlegern zurückgestellt worden seien, und erhöhe die Rückstellung auf insgesamt 5,6 Mrd. Euro.



Die Aktien von Bayer müssten heute Kurseinbußen hinnehmen. Die Biden-Administration habe dem Obersten Gerichtshof der USA geraten, die Berufung von Bayer im kalifornischen Roundup-Fall abzulehnen. Es sei erwartet worden, dass eine Empfehlung zur Überprüfung des Falles abgegeben werde, und die Empfehlung zur Ablehnung mache es für Bayer sehr viel unwahrscheinlicher, einen günstigen Ausgang zu erzielen.



thyssenkrupp habe die Zahlen für Q2 2022 (Kalender Q1 2022) gemeldet. Der Umsatz habe 10,60 Mrd. Euro (Erwartung 9,44 Mrd. Euro) erreicht, das bereinigte EBIT habe bei 802 Mio. Euro (Erwartung 576 Mio. Euro) gelegen. Das Unternehmen habe einen Nettogewinn von 556 Millionen Euro verzeichnet, verglichen mit einem Nettoverlust von 199 Mio. Euro vor einem Jahr. Dank eines soliden Jahresauftakts erwarte das Unternehmen nun für das Gesamtjahr ein bereinigtes EBIT von mindestens 2 Mrd. Euro (bisher 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro) und einen Jahresüberschuss von mehr als 1 Mrd. Euro. (11.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Mittwoch höher, da sich die Erholung von den jüngsten Rückgängen fortsetzt, so die Experten von XTB.Die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden mehr als 1% höher notieren, wobei der französische CAC40 (FRA40) mit +1,9% am besten abschneide. Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) bleibe mit einem Plus von 0,8% hinter seinen regionalen Konkurrenten zurück. Die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindexes für April um 14:30 Uhr sei ein wichtiger Punkt im heutigen Wirtschaftskalender, der sich jedoch eher auf den Devisenmarkt als auf die Aktienmärkte auswirken dürfte.