Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich gestern bis an den Zielbereich bei 11.400 Punkte erholen und kippte dann auf neue Jahrestiefs zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der verschärfte Abwärtstrend sei nachbörslich mit schwachen US-Indices weiter fortgesetzt worden, für den heutigen Handel deute sich ein Gap Down von rund 100 Punkten an.



Die Bären würden federführend bleiben und könnten heute für weitere Volatilität sorgen. Nach einer schwachen Handelseröffnung und neuen Tiefs wäre eine optional Erholung bis 11.167 oder 11.228 Punkte denkbar, bevor eine weitere Abwärtswelle bis zum großen Ziel bei 10.780 bis 10.875 Punkte folgen sollte. Auf der anderen Seite könnte es mit einer Rückkehr über 11.300 eine Erholung bis 11.400/11.410 oder 11.500 kommen. Erst oberhalb von 11.500 entstünden erste kleine Kaufsignale. (25.10.2018/ac/a/m)