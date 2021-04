Die hohe Nachfrage nach diagnostischen Produkten zur Eindämmung der Corona-Pandemie treibe den Labor- und Biotechzulieferer STRATEC an. Im vergangenen Jahr habe STRATEC bei einem Umsatzplus von 17% auf 250 Mio. EUR einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses um 43% auf 41,7 Mio. EUR verbucht (2021:Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich angedacht).



SÜSS MicroTec (ISIN DE000A1K0235 / WKN A1K023) sei mit mehr Aufträgen in das Jahr gestartet. In Q1 sei der Auftragseingang um 10% auf mehr als 76 Mio. EUR geklettert. Dies liege über den Erwartungen. Von Oktober bis März seien damit Aufträge von mehr als 150 Mio. EUR eingetroffen. SÜSS MicroTec habe dies unter anderem mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleiterbauelementen begründet.



Der von Geschäftsschließungen in der Corona-Pandemie gebeutelte Modehändler H&M sei im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2020/21 ins Minus gerutscht. Bei einem Umsatzeinbruch in lokaler Währung um 21% auf 40,06 Mrd. SEK (3,9 Mrd. EUR) sei netto ein Minus von rund 1 Mrd. SEK angefallen. Rund 1.800 Filialen und damit 36% aller Geschäfte seien zeitweise geschlossen gewesen, habe es geheißen. Im März habe H&M Zuwächse von 55% (in SEK) verzeichnet.



Der EUR habe von einer Gegenbewegung profitiert, nachdem er Tage zuvor von einer USD-Stärke belastet worden sei.



Am Tag vor dem Treffen großer Ölförderländer hätten die Ölpreise keine klare Richtung gefunden. Neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA hätten die Notierungen nicht nennenswert bewegen können. Gold habe von Anlegern wieder mehr Beachtung gefunden. (01.04.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX 0,00%, MDAX -0,03%, TecDAX +0,85%) wagten sich die Investoren nach der jüngsten Rekordjagd nicht mehr groß auf das Parkett und so pendelte der DAX am letzten Handelstag des ersten Quartals 2021 im engen Rahmen um den Schlusskurs vom Vortag, so die Analysten der Nord LB.Kurz vor Bekanntgabe von Details des Billionenschweren Konjunkturprogramms von US-Präsident Biden habe sich die Wall Street ( Dow Jones -0,26%, S&P 500 +0,36%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,54%) uneinheitlich präsentiert.Der Nikkei 225 notiere fester - aktuell bei 29.390,17 Punkten.