In Sachen Handelsstreit habe sich die Nachrichtenlage zuletzt entspannt. Hingegen habe einmal mehr Hongkong im Fokus gestanden. Wie bekannt geworden sei, werde die dortige Wirtschaft mit neuerlichen Finanzhilfen (rund 229 Millionen Euro) gestützt, um eine drohende Rezession zu verhindern.



In den USA stünden heute weitere Unternehmensergebnisse auf der Agenda.



Charttechnik



Zunächst scheine es, als würde sich beim DAX die vom in der Vorwoche ausgebildeten "Gravestone Doji" ausgehende, negative Indikation als nicht zutreffend erweisen. Dennoch sei es für eine kurzfristige Entwarnung noch etwas zu früh. Hintergrund dafür sei, dass es dem deutschen Leitindex mehrfach nicht gelungen sei, sich deutlich von der bei 12.734 Zählern verlaufenden Strukturprojektion nach oben abzusetzen. Hinzu kämen Schwächeanzeichen bei verschiedenen Indikatoren, negative Divergenzen und ein stagnierendes Momentum. Auf der anderen Seite würden sowohl der tertiäre- als auch der sekundäre Trend nach oben zeigen, sodass das Korrekturrisiko zunächst überschaubar bleibe. Eine erste, beachtenswerte Unterstützung sei bei 12.664 Zählern zu finden. Weitere relevante Marken würden sich bei 12.633, 12.620, 12.597, 12.511 und 12.496 Punkten definieren lassen. (23.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer in letzter Zeit, auch im Vergleich mit anderen Indices, guten Performance des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), ging es gestern am deutschen Aktienmarkt merklich ruhiger zu, so die Analysten der Helaba.Schlussendlich sei der deutsche Leitindex nahezu unverändert bei 12.754,69 Zählern aus dem Handel gegangen. Weiterhin stelle der Brexit ein zentrales Marktthema dar. An den Märkten sei ein Austritt ohne Vertrag weitgehend ausgepreist worden. Auch Seitens der EU zeige man sich Willens dies zu verhindern. Ratspräsident Tusk habe zuletzt betont, dafür alles tun zu wollen. "Ein No-Deal-Brexit wird niemals unsere Entscheidung sein", habe er gesagt. Notfalls könnte eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus empfohlen werden. Letztgenannter Fall scheine nun relevant zu werden. Denn nach der Abstimmungsniederlage von Boris Johnson über die Gesetzgebung für den EU-Austritt, strebe dieser Neuwahlen an, sofern die EU einer Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2020 zustimmen sollte, wie aus regierungsnahen Kreisen zu hören gewesen sei.