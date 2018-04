Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist mit Gewinnen in den gestrigen Tag gestartet, konnte die anfänglichen Niveaus oberhalb der Marke von 12.400 Punkten aber nicht halten, so die Analysten der Helaba. Volkswagen (+4,5%) seien bei Anlegern beliebt gewesen, was auch mit Meldungen zu begründen sei, dass VW-Markenchef Herbert Diess neuer Vorstandschef werden solle. Im Gegensatz dazu hätten die Papiere der Deutschen Bank die Vortagsgewinne zum Teil wieder abgeben müssen. Die Vorgaben für den heutigen Tag seien leicht negativ. Die Börsen in Asien würden uneinheitlich tendieren. Zudem könnte ein Anstieg der US-Inflation die Stimmung etwas trüben. Erste DAX-Indikationen würden auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen.CharttechnikDas technische Bild habe sich indes aufgehellt. So sei es dem DAX mit den gestrigen Gewinnen gelungen, den kurzfristigen Abwärtstrendkanal zu überwinden. Die heute bei 12.287 Punkten verlaufende Trendlinie stelle nun eine wichtige Auffangmarke dar, die es gelte, nicht wieder zu unterschreiten. Solange der DAX darüber bleibe, gebe es Chancen für weitere Kursgewinne. Bereits gestern sei es zu einem Test der 55-Tageslinie gekommen, die derzeit bei 12.447 Punkten verlaufe. Kurse darüber sowie über das Märzhoch bei 12.459 würden Potenzial bis 12.601 eröffnen, dem Ausgangspunkt des überwundenen Abwärtstrends. Knapp darüber bei 12.664 verlaufe die 200-Tageslinie. Die 100-Tageslinie sei bei 12.754 Punkten zu finden. Es gebe also zahlreiche Hürden, die es noch zu überwinden gelte. Die technischen Voraussetzungen hätten sich verbessert. Darauf würden auch die Indikatoren im Tageschart schließen lassen. Neben den unlängst generierten Kaufsignalen falle das in positives Terrain vorgedrungene Kursmomentum ins Auge. (11.04.2018/ac/a/m)