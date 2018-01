Die Gewinnerliste sei von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) mit einem Plus in Höhe von 5,37% angeführt worden. Spekulationen (mittlerweile bestätigt) über einen Konzernumbau hätten die Aktie auf einen neuen Rekordstand klettern lassen. Inhaber der roten Laterne seien die Anteilsscheine von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) (-2,09%) und adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) (-2,08%) gewesen.



Heute werde der Aktienmarkt hierzulande mit leichten Kursgewinnen eröffnen, nachdem an der Wall Street neue Rekordmarken erreicht worden seien. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass die beginnende US-Quartalsberichtssaison, am Freitag stünden die ersten großen Namen auf der Agenda, bereits ihren Schatten vorauswerfe.



Charttechnik



Nachdem der DAX am Montag mit einer leicht negativen Tageskerze aus dem Handel gegangen sei, habe sich das Bild gestern wieder aufgehellt. Wichtig gewesen sei vor allem, dass sich der Index weiterhin über der wichtigen Unterstützung in Form der Begrenzung des Price-Range-Channels (13.363) habe etablieren können. Damit rücke die Möglichkeit für einen weiteren Anlauf auf das Allzeithoch (13.525) und die Chance auf eine weitere Expansion der Aufwärtsbewegung näher. Die ersten Expansionskursziele würden sich bei 13.755 (mediane Line von Andrews‘ Pitchfork - auf Monatsbasis) sowie bei 13.758 (Begrenzung des 144er Regressionskanals auf Tagesbasis) finden. Der sich durch die Annäherung der beiden Analysetools ergebende Cluster sollte jedoch einen sehr nachhaltigen Charakter aufweisen. Anschließend wäre die Marke von 13.969 Punkten (Fibonacci-Expansion) ein mögliches Ziel. Auf der Unterseite bleibe der DAX relativ gut unterstützt, sofern die Zone von 13.234/13.204/13.133 nicht unterschritten werde. (10.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einerseits bleibt das Rekordhoch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (13.525) in greifbarer Nähe, andererseits scheint dem deutschen Leitindex etwas die Kraft verloren zu gehen, was die immer kleiner werdende Trading-Range der letzten Tage verdeutlicht, so die Analysten der Helaba.Solange die Aufwärtstrends in allen Zeitfenstern sowie die strukturelle Basis bei den DAX-Komponenten (lediglich 26 Prozent der Titel würden unterhalb der 55-Tage-Linie notieren) intakt seien, würden die Chancen auf der Oberseite aber dominant und die Risiken überschaubar bleiben. Der moderate Aufwärtstrend bei den Volatilitäten (gemessen auf Basis des V-DAX) sei gestern gebremst worden, der Rücksetzer des Euros habe moderat unterstützend gewirkt. Unter dem Strich sei der DAX mit einem kleinen Aufschlag von 0,13% aus dem Handel gegangen.