Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street wurden am Montag neue Rekordmarken erreicht, wovon für den DAX am Dienstag aber keine Impulse ausgingen, so Christian Schmidt von der Helaba.Der V-DAX habe zu Wochenbeginn einen ordentlichen Sprung nach oben vollzogen. Gestern hätten sich die Ausschläge zwar in Grenzen gehalten, wenngleich die Tendenz nach oben zeige. Verschiedene Faktoren würden die These untermauern, dass die Weichen für die weitere Bewegungsrichtung aktuell neu gestellt werden könnten. Insofern würden die kommenden Tage versprechen, nicht zuletzt aufgrund von möglichen, saisonalen Aspekten, spannend zu werden. Heute werde der DAX mit moderaten Kursgewinnen in den Handel starten.Strukturmarken würden als Widerstände und Unterstützungen eine große Rolle spielen. Die aktuell relevanten, vom Wochenchart abgeleiteten Marken, fänden sich derzeit bei 16.164 auf der Ober- und 15.607 Zählern auf der Unterseite. Zweifelsohne gelte es diese, sowie die bei 15.637 Punkten verlaufende 55-Tagelinie im Hinterkopf zu behalten. Es könne mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese bei der Etablierung einer neuen Impulsbewegung eine wesentliche Rolle spielen würden. Weitere beachtenswerte Marken seien bei 15.989, 15.906, 15.864, 15.807, 15.760 und 15.685 zu finden. (18.08.2021/ac/a/m)