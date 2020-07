Aber es gebe auch Meldungen, die Aktionäre glücklich machen würden, insbesondere die von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK). Am 27. Juli hätten die Papiere noch 2,65 USD gekostet, am Mittwoch habe sich der Wert auf über 8 USD verdreifacht, um gestern schließlich ein Hoch bei 60 USD zu markieren. Mit Hilfe eines staatlichen Darlehens wolle der Pionier der Fotografie eine Verlagerung auf die Arzneimittelproduktion, als Reaktion auf Covid-19, vollziehen.



Heute stünden weitere Quartalsberichte zur Veröffentlichung an. Hierzulande werde dies unter anderem bei Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3), RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF), Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF), Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), Hamborner REIT (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB), Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF), KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX), Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) und Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) der Fall sein.



In den USA würden die Bücher beispielsweise von Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL), MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA), Kraft-Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC), Kellog (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K), Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), Atlanta und Comcast (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) geöffnet.



Same prodcedure! So einfach lasse sich die charttechnische Konstellation des DAX zusammenfassen, nachdem der Index den vierten Tag in Folge um die 12.800er-Marke geschwankt habe. Damit sei es einmal mehr nicht gelungen, die vom Wochenchart abgeleitete, obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.858) zu überwinden. Zudem hätten die zuletzt aufgetretenen Negativsignale nicht entkräftet werden können. Immerhin notiere das deutsche Börsenbarometer weiter über der für den tertiären Trend relevanten 21-Tagelinie (12.778). Ob es bei der laufenden Konsolidierung darum gehe, Kraft für einen Ausbruchsversuch nach oben zu sammeln, oder es sich um die Ruhe vor dem Sturm handle, bleibe abzuwarten. Angesichts der bereits erwähnten Negativsignale seien die Risiken etwas höher zu gewichten. Weitere Supports seien bei 12.661, 12.572 (Fibonacci-Level) und 12.487/12.481 (Value-Zone) zu finden. (30.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kommt aktuell nicht in die Gänge, berichten die Analysten der Helaba.Die Gründe dafür seien vielfältig und durchaus nachvollziehbar. Einerseits könnten saisonale Aspekte angeführt werden, andererseits bleibe die Corona-Pandemie ein zentrales Thema. Insbesondere nachdem in verschiedenen Regionen die Einschränkungen wieder verstärkt würden. In Italien habe mittlerweile nach dem Oberhaus auch das Unterhaus einer Verlängerung des Corona-Ausnahmezustandes bis zum 15. Oktober zugestimmt. In China würden die Neuinfektionszahlen wieder klettern, aus Russland sei zu hören gewesen, dass es mittlerweile rund 830.000 Infektionsfälle gebe. In den USA würden die Corona-Neuinfektionszahlen auf hohem Niveau verharren und um die 60.000er Marke schwanken. Insgesamt könne festgestellt werden, dass die Angst vor einer zweiten Corona-Welle nach wie vor groß sei und das Sentiment am Aktienmarkt belaste.