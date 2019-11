Man sollte jedoch bedenken, dass eine ähnliche Situation gestern nach der Eröffnung der Handelszeit zu beobachten gewesen sei - der DAX sei gefallen, habe die Verluste kompensiert und später eine erneute Abwärtsbewegung durchgeführt. Allerdings könne die oben genannte Unterstützungszone (13.150 Punkte) auch im verbleibenden Handel von Bedeutung sein. Wenn es um potenzielle Widerstandsniveaus gehe, sollte man sich auf den 200-Stunden-Durchschnitt (13.210 Punkte) sowie auf den Mittelpunkt des Handelsbereichs (13.225 Punkte) konzentrieren.



Unternehmen aus dem DAX stünden angesichts der unsicheren Aussichten für die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA weiterhin unter Druck. Technologie-Aktien würden neben Automobilunternehmen zu den Sektoren gehören, die am schlechtesten performt hätten. E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99), Lufthansa und die Deutsche Post seien die einzigen DAX-Mitglieder, die heute Kursgewinne hätten verzeichnen können.



E.ON habe beschlossen, die Guidance für 2019 anzuheben, da sie einen Schub durch die Übernahme von innogy sehe. Der deutsche Energieversorger habe eine Anpassung des bereinigten Konzernüberschusses von 1,4 bis 1,6 Mrd. EUR auf 1,45 bis 1,65 Mrd. EUR erwartet. Das bereinigte EBIT werde zwischen 3,1 und 3,3 Mrd. EUR erwartet (bisher 2,9 bis 3,1 Mrd. EUR).



Lufthansa handle heute höher, nachdem sie bei der Credit Suisse eine Hochstufung von "neutral" auf "outperform" erhalten habe. Das Kursziel sei auf 20,25 EUR festgelegt worden.







Die europäischen Börsenindices fielen zu Beginn der heutigen Sitzung und spiegeln somit die schlechte Performance asiatischer Aktien wider, so die Experten von XTB.Niederländische Aktien seien die Top-Performer in Europa, während die größten Rückgänge in Portugal und Schweden zu verzeichnen seien. Die um 8:00 Uhr veröffentlichten deutschen Einzelhandelsdaten für Oktober hätten wenig zur Entspannung beigetragen, da sie deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten. Die Einzelhandelsverkäufe seien um 1,9% im Monatsvergleich gesunken, während der Markt einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich erwartet habe. WKN 846900 ) habe die Unterstützungszone getestet, die zu Beginn der Handelszeit am Freitag über der 13.150 Punkte-Marke gelegen habe. Die Zone markiere die untere Grenze der Handelsspanne und habe bereits im November einige Male die Abwärtsbewegungen eingestellt. Der anfängliche Einbruch sei fast vollständig eingeholt worden.