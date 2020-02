Unternehmensnachrichten



Bloomberg habe berichtet, dass T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) wahrscheinlich die Genehmigung des Gerichts für die Übernahme der Sprint Corp. (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) in Höhe von 26,5 Mrd. USD erhalten werde. Das offizielle Urteil könnte heute in den US-Morgenstunden verkündet werden. Sowohl T-Mobile als auch Sprint hätten gestern im nachbörslichen Handel aufwerten können. Auch die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) lege heute zu.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe über die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2019 berichtet. Der Umsatz sei um 3% im Jahresvergleich auf 172,7 Mrd. EUR gestiegen, während das EBIT um über 60% auf 4,3 Mrd. EUR zurückgegangen sei. Das EBIT würde sich ohne Einmaleffekte auf 10,3 Mrd. EUR belaufen (-7% im Jahresvergleich). Der Nettogewinn habe 2,7 Mrd. EUR (-64,4% im Jahresvergleich) erreicht. Der heutige Handel dürfte jedoch durch die Kürzung der Dividende von 3,25 EUR auf 0,90 EUR beeinflusst werden. Die Entscheidung sei mit Kosteneinsparungen begründet worden, die für den teuren Wandel zur Elektromobilität erforderlich seien.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) plane mindestens 1 Mrd. USD zusätzliches Tier-1-Kapital aufzunehmen. Die Aktie habe nach den Nachrichten an Wert verloren.

(11.02.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien starteten den heutigen Handel dank solider Gewinne an den US-amerikanischen und asiatischen Märkten höher, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute fast bei 13.600 Punkten (+0,81%) eröffnet und zu Beginn der Sitzung das Allzeithoch getestet. Aktien aus den Niederlanden und Russland seien heute die europäischen Top-Mover, während Aktien aus Polen und Spanien am stärksten zurückbleiben würden.