Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) handele heute unter den führenden DAX-Werten, nachdem ein Rechtsstreit über das Blockbuster-Medikament Xarelto beigelegt worden sei. Es sei entschieden worden, dass Bayer und Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ein gültiges Patent für das Medikament besitzen würden und ein anderer Arzneimittel-Hersteller, der in den Fall involviert sei - Mylan - verletzt worden sei. In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 habe Xarelto einen Umsatz von rund 3 Milliarden EUR für Bayer und 1,7 Milliarden USD für Johnson & Johnson erzielt.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) habe die Anleger mit seinen Erträgen im dritten Quartal überrascht. Der Online-Händler sollte einen EBIT-Verlust von 0,11 Mio. EUR, aber einen Gewinn von 6,3 Mio. EUR ausweisen. Der Jahresüberschuss sei mit 13,6 Mio. EUR jedoch negativ gewesen. Der Umsatz habe mit 1,52 Mrd. EUR um 1,3% über den Erwartungen gelegen. Dennoch habe sich das deutsche Unternehmen entschieden, die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr unverändert bei 175 bis 225 Mio. EUR zu belassen.



Der Aktienkurs von Zalando sei in der zweiten Jahreshälfte 2018 um über 50% gesunken. Im Jahr 2019 habe sich die Aktie jedoch fast vollständig erholen können. Zalando habe den heutigen Handel mit wenig Veränderungen gestartet, sei aber deutlich zurückgegangen, da die Anleger von der fehlenden Anhebung der EBIT-Prognose enttäuscht gewesen seien. Die Aktie versuche, über der wichtigen Unterstützung des Fibonacci-Niveaus von 61,8% des 2018ner Rückgangs (38,95 EUR) zu bleiben.



Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) handele heute höher, nachdem die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben worden sei. Das Unternehmen habe die Prognose von 1,3 bis 1,4 Mrd. EUR auf 1,44 bis 1,48 Mrd. EUR angehoben. Das Unternehmen habe auch angedeutet, dass der EBITDA-Verlust für das Gesamtjahr am unteren Ende der bisherigen Prognose von 270 bis 420 Mio. EUR liegen werde. Die Entscheidung sei gefallen, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal einen starken Umsatz und Auftragseingang verzeichnet habe. (31.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsenindices eröffneten am Donnerstag nach einer positiven Sitzung an der Wall Street einen Aufwärtstrend, so die Experten von XTB.Allerdings würden Aktien aus Großbritannien, Spanien und Polen während der ersten Stunde der Sitzung niedriger notieren. Die größten Zuwächse seien in Italien, Russland und Portugal zu verzeichnen.