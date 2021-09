Sollten die Bullen auch diese Zone überwinden, liege der nächste Widerstand bei 15.920 Punkten und sei durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet. Es sei zu beachten, dass der Handel heute etwas verhaltener verlaufen dürfte, insbesondere in der zweiten Tageshälfte, da die Händler in den Vereinigten Staaten und Kanada in den Ferien seien. Außerdem stünden für heute keine wichtigen Datenveröffentlichungen an.



Qontigo, Tochtergesellschaft der Deutschen Börse und Kompilator der DE30-Indices, habe neue Mitglieder des deutschen Blue-Chips-Index angekündigt, die nach einer Erweiterung des derzeitigen 30-Mitglieder-Formats auf ein neues 40-Mitglieder-Format in die Benchmark aufgenommen würden. Die Änderungen würden am 20. September 2021 in Kraft treten. Unter den Aktien, die in den Index aufgenommen würden, seien zu finden:



- Airbus

- Sartorius

- PUMA

- Siemens Healthineers

- Porsche Automobil Holding (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003)

- Symrise

- Brenntag

- Zalando

- HelloFresh

- QIAGEN



Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, habe gesagt, dass Engpässe auf dem Halbleitermarkt Monate oder sogar Jahre dauern könnten, da die Nachfrage aus dem Automobilsektor hoch bleibe und die Nachfrage aus neuen Wirtschaftszweigen wie dem Internet der Dinge die Nachfrage wahrscheinlich hoch halten werde. Ola Kallenius, CEO von Daimler (DAI.DE), habe am Sonntag gesagt, dass die Knappheit möglicherweise nicht vor 2023 behoben sein werde.



Olivier Zipse, CEO von BMW, habe gesagt, dass sein Unternehmen angesichts der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen die Bestellungen für EV-Batterien erhöht habe. BMW habe nun ausstehende Aufträge für Batterien im Wert von 20 Mrd. Euro, zuvor seien es 12 Mrd. Euro gewesen. (06.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Auf dem gesamten Alten Kontinent seien Kursgewinne zu verzeichnen. Der niederländische AEX sei heute mit einem Plus von 1% der Spitzenreiter in Europa. Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien würden über 0,6% höher notieren. Der Wirtschaftskalender sei für heute leer, und angesichts der Abwesenheit von Händlern aus den USA und Kanada werde erwartet, dass der Handel im Laufe des Tages etwas gedämpft sein werde.Der DAX versuche heute, sich von den Verlusten der letzten Woche zu erholen. Der Index habe die neue Woche mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung begonnen und rund 0,6% über dem Schlusskurs vom Freitag gehandelt. Während es DE30 gelungen sei, über die Widerstandszone, die durch das 50%-Retracement des Rückgangs der letzten Woche (15.850 Punkte) markiert werde, auszubrechen, sei der Anstieg später am 61,8%-Retracement (Bereich 15.880 Punkte) gestoppt worden.