In diesem Umfeld falle es aber schwer, auf Aussichten und Chancen bei DAX zu blicken. Der zuletzt immer wieder thematisierte Abwärtsmodus sei nach dem Bruch der psychologisch wichtigen 14.000-Punkte-Marke einer Abwärtsdynamik gewichen. "Somit gilt der Fokus weiterhin dem charttechnischen Tief bei 13.566 Punkten", so Chart-Experte Utschneider.



Russland zeige sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch. "Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten", habe Sprecher Dmitri Peskow am Mittwochmittag in Moskau der Agentur Interfax zufolge gesagt.



Die Volatilität dürfte vorerst hoch bleiben. Jede Neuigkeit aus der Ukraine werde die Kurse bewegen - in beide Richtungen. "Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt geht angesichts des Ukraine-Kriegs weiter, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei in den ersten Handelsminuten auf ein neues Verlaufstief bei 13.707 Punkte abgerutscht. Im Anschluss habe sich der heimische Leitindex zwar von diesem Niveau lösen können - und zur Stunde sogar in den grünen Bereich vorstoßen."Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", so Martin Utschneider vom Bankhaus DONNER & REUSCHEL. Die Angst vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg sowie die Sorge vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise drücke unverändert auf die Stimmung. Die Ölpreise würden heute weiter dynamisch zulegen.