Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg gestern weiter an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Kleinere nachbörsliche XDAX-Rücksetzer seien Freitagabend nicht weit genug gegangen, um den Bullenweg von 12.142 zu 12.497 abzubrechen.



Das mehrere Tage avisierte DAX-Ziel 12.500 sei nah! Konkret 12.494 sei das XETRA DAX Mindestziel des Anstiegs von 12.142. Oberhalb von 12.500 seien weitere Ziele ableitbar bei 12.555/12.564 (nur heute, Tages Pivot R3 XETRA/XDAX) sowie 12.600/12.660 (Sommerhochs) und das 161% Extension Ziel 12.712/12.718 (XETRA/XDAX), welches sich durch den Ausbruch über 12.500 aktivieren würde. Bleibe der DAX hingegen in der Widerstandszone 12.484/12.497 stecken, so wäre 12.300 das erste nennenswerte Ziel der Unterseite. Das Ziel 12.300 werde aber per Defintion erst unterhalb von 12.410/12.405 aktiviert, denn erst unterhalb von 12.410/12.405 käme es zum kurzfristigen Trendwechsel. (01.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >