Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Beginn der heutigen Sitzung haben wir eine deutliche Beschleunigung des Anstiegs der Indices gesehen, insbesondere in Europa, so die Experten von XTB.Es lohne sich, auf den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zu achten. Der DAX sei heute um mehr als 2% gestiegen, während er seit dem gestrigen Tiefpunkt um mehr als 4% zugelegt habe. Erst heute habe man einen Ausbruch über die gleitenden Durchschnitte mit 200, 50 und 14 Perioden gesehen. Der DE30 nähere sich dem 61,8%-Retracement des letzten Abwärtsimpulses.Der DAX sei einer der Indices mit der besten Performance, auch im Vergleich zu den US-Kontrakten. Man sehe heute eine Erholung auf der Seite der Technologieunternehmen. In Deutschland sei die positive Stimmung mit den guten Industriedaten und dem geringeren Rückgang des ZEW-Index verbunden. Den größten Einfluss auf die Stimmung hätten jedoch die Hinweise darauf, dass Omicron wohl doch nicht so bedrohlich sei, wie zunächst angenommen. (07.12.2021/ac/a/m)