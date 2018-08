Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Oberhalb von 12.767 (SMA200/d) verschaffte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit letzten Donnerstag Anstiegsspielraum bis 12.950 und 13.200, solange er nicht unter 12.538 fällt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Bisher habe der DAX 12.886 erreicht. Gestern habe sich zunächst die Pullbackphase fortgesetzt. Der Vorgang habe am SMA200 des Tageskerzencharts bei 12.667 gestoppt.



Arbeitsthese: Der DAX sei auf dem Weg zu 13.200, solange er nicht unter 12.538 falle. Eine 3-tägige Pullbackphase könne seit gestern Mittag bereits fertig sein. In diesem Fall steige der DAX heute zügig bis 12.886 und oft auch höher. Sollte der Pullback weitergehen, so werde man es unter 12.750 merken. Dann wäre 12.670/12.650 die Zielzone. Auch dann wären später noch Anstiege bis 12.950 und 13.200 möglich. Unter 12.538 gäbe es hingegen Verkaufssignale und alle oberen Ziele entfallen. (01.08.2018/ac/a/m)