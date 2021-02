Nichtsdestotrotz habe der EURO STOXX 50 wichtige technische Marken übersprungen und befinde sich mit einem RSI von unter 60 in einem noch nicht überkauften Zustand. Das sei ein Stärkesignal und könne für einen weiteren moderaten Anstieg sprechen. Ausgehend von dem dynamischen Verlaufstief im Januar könnte jedoch nach dieser rapiden Rallybewegung auch eine technische Gegenreaktion eintreten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 3,9% zugelegt. Er habe bei 31.148 Punkten geschlossen. Alle elf Sektoren hätten zulegen können, angeführt vom Energie-Sektor mit +8,3% an Kursgewinnen. Vonseiten der Konjunktur habe es positive Zahlen vom ISM für das Verarbeitende Gewerbe aus den USA gegeben, der das 8-Mal in Folge über 50 notiert habe, was für eine wirtschaftliche Expansion spreche. Die technische Reaktion in der vergangenen Woche sei sehr dynamisch ausgefallen, so dass das Allzeithoch bei 31.272 Punkten wieder in Reichweite gekommen sei. Es könnte heute zur Eröffnung bereits überschritten werden.



Die Analysten würden weitere Kursgewinne in dieser Woche für realistisch halten, würden jedoch davon ausgehen, dass der Dow Jones im weiteren Februar-Verlauf wieder unter die Marke von 31.272 Punkten rutschen sollte. Die US-Börsen würden sich nach wie vor eher in überhitztem Terrain bewegen, so dass Marktteilnehmer durchaus an Gewinnmitnahmen denken sollten. Auf der Unterseite könnte eine Konsolidierung im weiteren Februarverlauf bis in den Bereich von 29.200 Punkten führen (Verlaufshoch von Anfang September 2020) und im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 28.495 Punkten, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 175,68%-Punkten. Die starke Wertentwicklung an den Börsen in den letzten Handelstagen habe dazu geführt, dass der Bund-Future seine wichtige Unterstützung bei 177%-Punkten nicht habe halten können. Zudem habe der Bund-Future einen neuen Abwärtstrend ausgebildet. Aktuell verharre er bei der 200-Tage-Linie bei 175,66%-Punkten. Ein Test der 175%-Marke ürden die Analysten aktuell für realistisch halten.



Die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA treibe aktuell die Aktienmärkte immer weiter nach oben. Allerdings könnte eine weitere Verlängerung des Lockdowns in Deutschland oder anhaltende Engpässe bei den Impfstofflieferungen schnell zu einer Gegenbewegung an den Märkten führen. Anleger sollten dies bei ihren Entscheidungen beachten. (08.02.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eine starke Handelswoche liegt hinter uns, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe an vier von fünf Handelstagen im Positiven schließen können und habe auf Wochensicht rund 4,5% zugelegt. Nachdem sich der Trubel um die GameStop-Aktie (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX) zuletzt merklich gelegt habe, würden die Anleger vermehrt auf Fundamentaldaten schauen. Von Unternehmensseite würden bislang teils überraschend gute Berichte veröffentlicht. Die am Freitag in den USA veröffentlichten Daten zum Arbeitsmarkt hätten zwar insgesamt deutlich hinter den Erwartungen gelegen, allerdings steige damit die Chance, dass das von der Regierung Biden angedachte Corona-Hilfsprogramm auch in dieser Höhe durch die beiden Kammern des Kongresses abgesegnet werde. Die Wall Street habe am Freitag ebenfalls positiv geschlossen.Der DAX starte heute gleich mal mit einem neuen Allzeithoch, nachdem auch in Tokio der Nikkei 225 Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) ein 30-Jahreshoch erreicht habe. Ob der DAX seine Gewinne ausbauen werde, bleibe abzuwarten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank könnten sich vorstellen, dass der DAX bis an die obere Bollinger-Band Begrenzung bei 14.176 Punkten laufen kann, bevor es zu einem Rücksetzer kommt. Erster Support sei das Gap bei 14.057 Punkten, gefolgt von 13.845 Punkten (Hoch vom 02.02.). Auf der Oberseite bedürfe es eines deutlichen Anstiegs über das genannte Bollinger-Band, um weitere Kursgewinne zu ermöglichen.