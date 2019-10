Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) habe gestern nach dem Ende der Sitzung das Ergebnis des dritten Quartals gemeldet. Der deutsche Börsenbetreiber habe die Prognose für das bereinigte EBITDA um 1,4% verfehlt. Der Umsatz habe mit 733,8 Mio. EUR um 1% über der Medianschätzung gelegen, während das EPS mit 1,54 EUR im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Da das Ergebnis weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, habe sich das Unternehmen entschieden, die Ziele für das Gesamtjahr zu bestätigen.



Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) habe heute vor Beginn der Sitzung über das Ergebnis des dritten Quartals berichtet. Das deutsche Gesundheitsunternehmen habe dank der soliden Entwicklung in den Schwellenländern und in den Heimdialysesegmenten die Erwartungen übertreffen können. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Fresenius, habe sich mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 6% außerordentlich positiv entwickelt. Unter Berücksichtigung der Wechselkursveränderungen sei der Umsatz von Fresenius Medical Care im Vergleich zum Vorjahr um 8,9% auf 4,42 Mrd. EUR gestiegen. Die Muttergesellschaft wiederum habe sich entschieden, das Ziel eines währungsbereinigten Umsatzwachstums von 4 bis 7% für das Gesamtjahr beizubehalten.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe gestern nach Sitzungsschluss ein vorläufiges Ergebnis für das dritte Quartal gemeldet. Der Umsatz werde auf 2,18 Mrd. EUR geschätzt und liege damit um 2% über dem Vorjahresergebnis. Der Zinsüberschuss solle im Jahresvergleich um 2,7% gestiegen sein, während der Jahresüberschuss mit 294 Mio. EUR erwartet werde - ein Plus von 35% gegenüber dem Vorjahr. Durch die Verbesserung der Kostenkontrolle seien positive Ergebnisse erzielt worden. Zu Beginn der Sitzung am Dienstag notiere die Bank höher.



Reuters berichtete, dass Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) plane, bis 2022 rund 1 Million Elektrofahrzeuge zu produzieren. Der Automobilhersteller gehe davon aus, dass zwei Fabriken in China ab dem nächsten Jahr eine Jahreskapazität von 600.000 Elektrofahrzeuge haben würden. Darüber hinaus habe die Nachrichtenagentur einen nicht identifizierten Volkswagen-Chef zitiert, der gesagt habe, dass das Unternehmen plane, bis 2022 acht Produktionsstätten auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umzurüsten. Mit diesem Schritt könnte Volkswagen bis 2028 über 20 Millionen Elektrofahrzeuge produzieren. (29.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag öffneten sich die meisten der wichtigsten Indizes des Alten Kontinents niedriger, so die Experten von XTB.Die größten Rückgänge seien an den Börsen in London und Stockholm zu verzeichnen. Die russischen Aktien würden in der Nähe der gestrigen Schlusskurse bleiben, während die Aktien aus Portugal höher gehandelt würden. Der europäische Wirtschaftskalender sei heute dünn bestückt, aber man sollte bedenken, dass eine weitere Abstimmung über die allgemeinen Wahlen im britischen Unterhaus für den Nachmittag erwartet werde (wahrscheinlich nach 18:30 Uhr). Man solle sich erinnern, dass Boris Johnson gestern die Abstimmung verloren habe, die eine Unterstützung von 2/3-Mehrheit erfordert habe, und es werde erwartet, dass er eine Abstimmung vorlege, die eine einfache Mehrheit von 50+% erfordere.