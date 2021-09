Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) arbeitet weiter an der Aufholjagd nach dem schwachen Wochenauftakt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Mit dem erneuten Kursplus von derzeit etwa 0,8% habe der deutsche Leitindex die am Montag entstandene Gap bereits wieder geschlossen. Von nachhaltiger Entspannung lasse sich im Vorfeld der wichtigen FED-Sitzung am heutigen Mittwochabend allerdings noch nicht sprechen.



Der Evergrande-Schock, der die Börsen zu Wochenbeginn erfasst habe, scheine nach und nach zu verfliegen. Sollte die FED jedoch nun Signale für das Tapering, also dem nahenden Ende der milliardenschweren Anleihekäufe, senden, könnten die Märkte erneut unter Druck geraten. (22.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



