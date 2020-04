Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte einen -40% Crash, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX beginne heute ca. 200 Punkte schwächer, zumindest deute dies die Vorbörse (10.470) in diesen Minuten an. Dadurch löse sich der Bärkeil wahrscheinlich regelkonform nach unten auf. Der DAX habe heute ein erstes logisches unteres Ziel am EMA200/h1 bei 10.263 und 10.238 (Vorgängertief). Auch das Ziel "gap fill" des seltenen "Triple Island Gap" vom 17.4. bei 10.138 sei ein Thema. Fernziel der nächsten Tage sei 9.242 (61,8% Retracement der gesamten Bärenmarktrally). (21.04.2020/ac/a/m)