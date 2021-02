Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag markierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sein Tageshoch bei 13.988 Zählern, um anschließend wieder Teile der Kursgewinne abzugeben, so die Analysten der Helaba.Auch die Ereignisse rund um die GameStop-Aktie (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME), sowie die deutlichen Kurssprünge bei Silber und der Kryptowährung Ripple würden weiter für Gesprächsstoff sorgen. US-Finanzministerin Yellen rufe diesbezüglich nun die obersten Börsenaufseher der Wall Street zusammen. Möglicherweise finde bereits heute ein Treffen statt, um die teils heftigen Marktpreisschwankungen zu erörtern und festzustellen, ob diese mit Anlegerschutz und effizienten Märkten vereinbar gewesen seien.Zwar sei dem DAX der Sprung über die 21-Tagelinie (13.835) gelungen, nachhaltig entfernen können habe sich der Index von dieser jedoch nicht. Insofern stehe die Entscheidung über die Richtung des tertiären Trends weiter aus. Mittel- und langfristig seien die Vorzeichen jedoch positiv, wenngleich anzumerken sei, dass das Momentum sehr deutlich zu gering ausfalle und der ADX-Wert von 15,43 - Tendenz rückläufig - nicht zum derzeitigen Kursniveau passe. Derartige Diskrepanzen zwischen dem Kursverlauf und den Indikatoren würden in der Charttechnik als Warnsignal verstanden. Auf der Unterseite seien Supports 13.866, 13.830, 13.703 und 13.570 Punkten zu finden. (04.02.2021/ac/a/m)