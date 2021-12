Ausblick: Der DAX befinde sich in einer Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend im Tageschart. Diese Aufwärtskorrektur könnte im Bereich des 50er EMA ausgelaufen sein.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und nehme Kurs auf den 10er EMA im Tageschart. Komme es auch hier zu einem Durchbruch nach unten und werde auch das Verlaufstief bei 15.448 Punkten unterschritten, könnte ein weiterer Rücklauf bis zunächst zum offenen Gap bei 15.415 Punkten erfolgen. Weiter tiefer wäre dann der 200er EMA bei 15.256 Punkten die nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und erneut nach oben abdrehen. Gelinge dann auch ein Ausbruch über den Widerstand bei 15.800 Punkten, wäre ein Hochlauf zum Verlaufshoch bei 15.834 Punkten zu erwarten. Darüber wäre ein Anstieg bis 15.865 und 15.900 Punkte wahrscheinlich. Allerdings sei der DAX bisher mehrfach am Widerstand bei 15.800 Punkten nach unten abgeprallt. (17.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag zunächst kräftig zulegen und mit einem Aufwärtsgap bei 15.708 Punkten in den Handel starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge habe der Index dann noch bis 15.780 Punkte hochgezogen. Doch dann sei er am Widerstand von 15.780 bis 15.800 Punkten wieder nach unten abgeprallt und sei schließlich deutlich tiefer bei 15.636 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich zeige sich der DAX am heutigen Freitagmorgen erneut tiefer unter der Marke von 15.600 Punkten. Damit sei der Index erneut unter den 50er EMA gefallen und ein nachhaltiger Ausbruch nach oben sei bisher ausgeblieben. Ein Schwächesignal.