Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) teilweise deutlich, was insbesondere als Reaktion von Algo-Programmen auf Nachrichten (u.a. US-Präsident Trumps tweet zum "Brexit") zurückzuführen war, berichten die Analysten der Helaba.



Unter dem Strich habe sich kein klarer Trend etablieren können. Es gebe neue Unsicherheiten mit Blick auf eine mögliche Eskalation zwischen Russland und der Ukraine (die Lage könne als angespannt beschrieben werden), sowie neues Enttäuschungspotenzial mit Blick auf das im Rahmen des G20-Gipfel geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping, nachdem Trump habe verlauten lassen, dass es wohl "höchst unwahrscheinlich" sei, dass die USA auf weitere Zölle gegen China verzichten würden. Darüber hinaus habe der Fokus der Marktteilnehmer auch sowohl auf den Entwicklungen rund um den "Brexit", als auch auf Italien und Griechenland gelegen. Wenngleich anzumerken sei, dass sich der Newsflow rund um die Letztgenannten gestern in Grenzen gehalten habe.



Wie eingangs bereits erwähnt, sei es dem DAX wiederholt nicht gelungen, die Widerstandszone von 11.351/11.430 Zählern zu durchbrechen. Gestern haben die Analysten der Helaba bereits darauf verwiesen, dass dieses Vorhaben nur bei einer gleichzeitigen, deutlichen Steigerung der Bewegungsdynamik erfolgreich sein kann. Von welcher Seite diese kommen könnte, sei derzeit unklar - im Gegenteil. Der V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Gradmesser für die Risikoaversion habe am Dienstag von 19,06 auf 19,39 zugelegt. In der Regel könne unterstellt werden, dass umso länger ein Ausbruch nach oben nicht gelinge, ein solcher immer unwahrscheinlicher werde. Ohnehin gelte nach wie vor, dass der übergeordnete Trend abwärtsgerichtet sei und es sich in der Vergangenheit häufig nicht als sinnvoll erwiesen habe, sich gegen den Haupttrend zu positionieren. (28.11.2018/ac/a/m)