Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX präsentierte sich zu Wochenbeginn unentschlossen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem sich während der vergangenen Handelstage beim DAX eine obere Wendeformation abgezeichnet habe, sei es gestern zu einer Stabilisierung des Leitindexes gekommen. Die Supports in Form des 200-Tage-EMA (12.524) sowie des 21-Tage-Tenkan (Highest High + Lowest Low / 2) (12.516) hätten sich zunächst als tragfähig erwiesen. Die gestrige Tageskerze mit einer langen Lunte könne kurzfristig ebenfalls positiv gewertet werden, allerdings sei die Aussagekraft innerhalb einer Seitwärtsphase etwas eingeschränkt. Die vermeintlich positiven Signale würden durch eine geringe Bewegungsdynamik sowie unterdurchschnittliche Handelsumsätze in Frage gestellt. Solange die 200-Tagelinie (SMA) bei 12.663 Zählern nicht nachhaltig überschritten werde, gelte es dem deutschen Leitindex weiterhin mit einer gewissen Skepsis zu begegnen, zumal noch immer 60% der DAX-Komponenten einen negativen Langfristtrend aufweisen würden. (24.04.2018/ac/a/m)