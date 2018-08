Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach anfänglicher Schwäche setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag um die Mittagszeit, im Zuge einer technischen Reaktion, zu einem Höhenflug an, so die Analysten der Helaba.



In der Folge seien temporär verschiedene, bedeutsame Chartmarken wie beispielsweise die 55-Tagelinie, durchbrochen worden. Schlussendlich habe das zwischenzeitlich erreichte Kursniveau (das Tageshoch sei bei 12.715 Zählern markiert worden) nicht verteidigt werden können. Unter dem Strich sei ein kleines Minus in Höhe von 0,14% auf 12.598,21 Zähler zu verbuchen gewesen. Bemerkenswert seien erneut die unterdurchschnittlichen Handelsumsätze gewesen. Ein Stück weit habe auch die Korrelation zu den jüngst veröffentlichten Wirtschaftsdaten gefehlt. So sei der deutsche Auftragseingang im Juni zum Vormonat (preis- und saisonbereinigt) um 4,0 Prozent gefallen. In der Vergangenheit sei der DAX häufig der Richtung der Auftragseingänge gefolgt. Unterstelle man, dass dies erneut der Fall sein könnte, hätte der Index eine erhebliche Diskrepanz von rund 1.000 Indexpunkten auszugleichen.



Lediglich temporär sei es dem DAX gestern gelungen, wichtige Widerstände wie beispielsweise die 55-Tagelinie (12.657), die 144er Tenkan-Linie (12.661) oder die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.654) zu überwinden. Dass dies auf Schlusskursbasis nicht der Fall gewesen sei, zeige einmal mehr, dass dem Index die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben fehle. Umso länger dies nicht gelinge, umso wahrscheinlicher werde ein erneuter Rücksetzer. Insbesondere würde das Risiko dafür deutlich größer werden, sofern die Supportzone von 12.605/12.532 Punkten nicht verteidigt werden könne. Erste Kursziele fänden sich dann bei 12.482, 12.462, 12.427 und 12.372 Zählern. (07.08.2018/ac/a/m)