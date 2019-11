Im Gegensatz dazu habe der Wirtschaftsberater von Präsident Trump Optimismus verbreitet. Er habe erklärt, dass es "sehr konstruktive Diskussionen" mit Peking gebe. Beide Seiten seien telefonisch im Kontakt und ein Abkommen könne bald geschlossen werden. Da es ähnlich lautende Ankündigungen in der Vergangenheit bereits häufiger gegeben habe, gelte es abzuwarten, ob tatsächlich zählbares verbucht werden könne. China habe darüber hinaus mit den in Hongkong weiter eskalierenden, pro-demokratischen Protesten und einer schwächeren Industrieaktivität zu kämpfen. Die Emerging Markets hätten auf die Situation in Hongkong bereits mit Kursverlusten reagiert, die Frage sei, ob und wann dies auch bei den führenden Indices der Fall sein werde.



Wie bereits eingangs erwähnt, sei der DAX gestern knapp in der Lage gewesen, die Unterstützung in Form einer Strukturmarke bei 13.177 Zählern auf Schlusskursbasis zu verteidigen. Auf der Habenseite könne auch verbucht werden, dass das Vortagestief nicht unterschritten worden sei. Allerdings seien Kursschwankungen innerhalb einer überschaubaren Korrektur nur bedingt aussagekräftig. Insofern bleibe eine gewisse Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung bestehen, wenngleich auf der einen Seite die Trends auf allen Zeitebenen aufwärts gerichtet seien.



Auf der anderen Seite gelte es zu beachten, dass zuletzt verschiedener Zeitprojektionen komplettiert worden seien und verstärkt kippende Indikatoren sowie negative Divergenzen beobachtet werden könnten. Die zur Beurteilung des tertiären Trends relevante 21-Tagelinie sei aktuell bei 12.992 Zählern zu finden. Solange diese nicht unterschritten werde, bleibe das Rückschlagpotenzial überschaubar. Supports auf der Unterseite würden sich heute bei 13.177, 13.143, 13.091 und 13.053 Zählern finden. (15.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Tatsache, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag in der Lage war, ein neues Jahreshoch zu markieren, konnte von charttechnischer Seite einige Ungereimtheiten ausgemacht werden, berichten die Analysten der Helaba.Dennoch sei es dem Leitindex schließlich gelungen, einen Schlusskurs bei 13.180,33 Zählern und damit knapp über der 13.177er Strukturmarke zu etablieren. An der Gemengelage habe sich indes wenig verändert. Weiterhin ziehe der Handelskonflikt einen großen Teil der Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt habe das "Wall Street Journal" berichtet, dass die Handelsgespräche ins Stocken geraten seien. Ein wesentlicher Punkt dafür solle die Vereinbarung landwirtschaftlicher Produkte sein. Diese sei nach Ansicht von China einseitig zum Vorteil der USA.