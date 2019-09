Ausblick: Solange der DAX nicht mehr über 12.530 Punkte ansteigen könne, bestehe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein neues Verlaufshoch in diesem Bereich sowie einem folgenden längerfristigen Kursrückgang.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich von 12.460 bis 12.530 Punkten wieder nach unten ab und nehme zunächst Kurs auf das erste offene Gap bei 12.292 Punkten. Hier befinde sich eine erste Unterstützungszone. Breche der DAX hier weiter nach unten durch, würde als nächste Anlaufmarke der Bereich um 12.190 Punkte warten. Darunter dürfte der DAX-Kurs auf die runde Marke von 12.000 Punkten und das zweite offene Gap bei 11.957 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX zeige weiter Stärke und könne direkt über die massive Widerstandszone bei 12.530 Punkten nach oben ausbrechen. Dann hätte der DAX Spielraum für einen Hochlauf bis 12.600 Punkte, wo sich das Verlaufshoch vom 25. Juli sowie die steigende grüne Trendkanallinie als Widerstandspfeiler befinden würden. (19.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte am 30. August die zuvor vermutete inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit dem Anstieg über 11.865 Punkte bestätigt und in der Folge das daraus abgeleitete Kursziel bei 12.465 Punkten am 12. September erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Bereich von 12.460 bis 12.530 Punkten befinde sich allerdings eine massive Widerstandszone. Der DAX habe von hier aus zurückgesetzt und am 17. September ein kurzfristiges Verlaufstief bei 12.303 Punkten gebildet. Von hier habe ein erneuter Angriff auf die Marke von 12.400 Punkten unternommen werden können, der aber bisher von den Bären abgewehrt worden sei. Zu beachten sei, dass sich der DAX übergeordnet im Wochenchart noch in einem Abwärtstrend befinde, solange das Verlaufshoch bei 12.600 Punkten vom 25. Juli nicht überwunden werde. Möglicherweise bilde der DAX nun ein tieferes Verlaufshoch im Bereich von 12.460 bis 12.530 Punkten und drehe dann wieder nach unten ab.