Ausblick: Sollte sich die bearishe Tageskerze bestätigen, dürfte der Index vor einer neuen Abwärtswelle stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX zeige sich vorbörslich bereits tiefer bei 13.200 Punkten und setze die Abwärtsbewegung fort. Der erste Anlaufbereich wäre dann der 50er EMA im Bereich von 13.000 Punkten, wo auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals verlaufe. Rutsche der Index aus dem Trendkanal nach unten durch, könnten die Bären Kurs auf das noch offene untere Gap bei 12.595 Punkten nehmen, wo nur leicht tiefer bei 12.572 Punkten auch der 200er EMA verlaufe. Unter dem 200er EMA könnten die Bären Kurs auf das nächste Gap bei 12.329 Punkten nehmen. Darunter würde sich das nächste Gap bei 11.838 Punkten befinden. Im Monatschart sei der massive Widerstandsbereich ab 13.350 Punkte zu sehen, wo der DAX in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt sei. Für den Dezember habe der DAX hier bisher eine schwarze Monatskerze ausgebildet, was ebenfalls auf wieder fallende Kurse hindeute.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten überschreiten. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Angriff auf den Widerstand um 13.450 Punkte und einem Hochlauf zum offenen Gap bei 13.500 Punkten zu rechnen. (15.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in seiner ewig langen Seitwärtsphase, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch nun könnte eine Wende nach unten bevorstehen. Nach dem Verlaufstief vom Freitag bei 13.009 Punkten direkt am 50er EMA, habe der Index wieder deutlich hochziehen und am Vortag bis 13.292 Punkte ansteigen können. Der Widerstand bei 13.300 Punkten habe jedoch nicht mehr überschritten werden können. Die Kurse seien in der Folge wieder abgebröckelt und der DAX sei mit einer sehr bearishen kleinen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Möglicherweise befinde sich der DAX bereits in einer ersten Aufwärtskorrektur im neuen Abwärtstrend mit in der Folge nun wieder fallenden Kursen.