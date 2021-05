Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begann am Freitag fester, schloss die Lücke der Eröffnung und endete unspektakulär bei 15.437,51, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Neue DAX-Allzeithochs nach den Feiertagen, wie nach Ostern (siehe 06.04.21). Der DAX beginne die Woche mit einer Aufwärtslücke (Vorbörse ca. 15.600). Der Index starte dabei abermals in der Nähe der mehrmonatigen, oberen grünen Trendkanalbegrenzung, die zu Beginn bei 15.555,55 verlaufe. Ab 15.555,55 (plus Überschuss in den erste Minuten nach 9 Uhr) sei mit einer Konsolidierungsphase zu rechnen, die den DAX bis ca. 15.450 zurückdränge. Arbeitsthese sei, dass der DAX sich nicht mehr dauerhaft über den Kanal (15.555,55) erheben könne, denn dafür zuständig gewesen sei die "Welle 3", die momentumstärkste Anstiegsphase im April, die auch den Überhitzungsbereich verursacht habe. (25.05.2021/ac/a/m)



