Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag lieferte beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut einen Beweis für die Relevanz der zuletzt immer wieder angeführten Schlüsselunterstützung aus dem unteren Bollinger Band (akt. bei 12.908 Punkten) und den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 12.848/10 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe das Tagestief (12.865 Punkte) exakt in diesem Dunstkreis gelegen. Vor allem die anschließende Erholung unterstreiche dabei, dass die Bullen diese Bastion nicht kampflos aufgeben würden. Übergeordnet habe die Seitwärtsphase der letzten Wochen zur Folge, dass sich der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band sehr stark eingeengt habe. In der Vergangenheit habe diese Konstellation oftmals einen nahenden Vola-Impuls angekündigt.



Dazu passe auch die charttechnische Situation im Stundenchart, wo die Glättungslinien der letzten 38, 90 und 200 Perioden nur gut 100 Punkte trennen und zudem allesamt in die entscheidende Schiebezone zwischen 12.848/10 Punkten auf der Unter- und rund 13.200 Punkten fallen würden. Eine Verletzung einer der beiden Leitplanken diene demnach als Katalysator für den erwarteten Bewegungsimpuls. Allzu lange dürfte eine Entscheidung nicht mehr auf sich warten lassen. (07.12.2017/ac/a/m)