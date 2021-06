Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Grundsätzlich gilt es der Regel "The trend is your friend!" besondere Aufmerksamkeit zu schenken, was das neuerliche Rekordhoch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unterstreicht, so die Analysten der Helaba.



Allerdings sollte dennoch immer wieder kritisch analysiert werden, ob die Rahmenbedingungen auf dem erreichten Niveau Neuengagements rechtfertigen und ob sich insbesondere ausreichend tragfähige Chance/Risiko-Profile definieren lassen, so die Analysten der Helaba weiter. Gründe, welche ein solches negativ beeinflussen würden, seien durchaus vorhanden, wie z.B. die Inflation, welche den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht habe. Das neue Jahreshoch beim Rohöl und tendenziell anziehende Rohstoffpreise würden signalisieren, dass ein Ende des Aufwärtstrends wohl nicht in Sicht sei. Unterbrechungen der Lieferketten und Nachfrageüberhänge, beispielsweise bei Baumaterialien, würden ein Übriges zur Preisentwicklung beitragen.



Warnsignale seitens verschiedener Indikatoren wie das insgesamt zu geringe Momentum, eine zu schwache Trendintensität, negative Divergenzen - um nur einige zu nennen - würden weiterhin keine Beachtung finden. Auch der Fakt, dass auf Wochenbasis eine selten lange Reihe von Dojis ausgebildet worden sei, scheine nicht zu interessieren. Bei 15.864 Zählern sei das 127,2%-FibonacciExpansionslevel zu finden, welches gestern fast - rund 60 Punkte fehlten - erreicht worden sei. Eine weitere Extension lasse sich bei 15.989 Punkten definieren, die 16.000er Marke wäre lediglich aus psychologischer Sicht relevant. Auf der Unterseite würden sich bei 15.673und 15.556 erste Supports finden. (15.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >