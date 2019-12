Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das war ein "Schuss in den Ofen". Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann die Freitagsgewinne nicht ausbauen und enttäuscht die zahlreichen Käufer von Montagfrüh (das Privatsentiment stand Montag früh sofort bei +82, einem extremen Wert), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der FDAX habe seine schöne Startsequenz vom Tief des Freitagnachmittags bereits wieder fast komplett abgebaut, er habe sich also dem Tief 13.045 wieder angenähert.



Somit dürfte auch der XETRA DAX heute unter 13.100 starten und sich Richtung 13.055/13.045/13.039 orientieren. a) Sollte der FDAX und der DAX per Stundenschluss unter 13.045/13.039 abkippen, dann wäre das ein bärisches Zeichen für eine weitergehende Korrektur Richtung neuer Dezembertiefs unter 12.900, bis hin zu 12.800 und 12.666/12.650. b) Solange der FDAX und der DAX die Unterstützungszone 13.055/13.045/13.039 per Stundenschluss behaupten könnten, gebe es die Möglichkeit des Neuaufbaus bei 13.055/13.045/13.040 und die neuerliche Anstiegschance bis 13.092/13.122. (10.12.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >