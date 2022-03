Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Leitmotiv: "mind the gap" geht in die Verlängerung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Zunächst komme es beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter zu einer Normalisierung der hohen Schwankungsintensität der jüngeren Vergangenheit. So sei die Hoch-Tief-Spanne mit 160 Punkten - wie bereits zu Wochenbeginn - deutlich niedriger als in den letzten Wochen ausgefallen. Das Durchatmen im bisherigen Wochenverlauf gehe mit deutlich rückläufigen Umsätzen einher. Per saldo bleibe es deshalb bei den zuletzt diskutierten Schlüsselmarken: Auf der Unterseite unterstreiche das "Hammer"-Umkehrmuster vom Freitag den unterstützenden Charakter der Haltezone aus der verbliebenen Kurslücke vom 16. März (14.110 zu 13.975 Punkte) und der unteren Begrenzung des Anfang Januar etablierten Abwärtstrendkanals (akt. bei 13.963 Punkten). Auch nach Norden stecke ein Gap die entscheidende DAX®-Schaltstelle ab. Hier habe das jüngste Verlaufshoch bei 14.553 Punkten die Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte) fast punktgenau bestätigt. Für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses sei deshalb ein Spurt über diese Hürden notwendig.



Da den beiden beschriebenen Kurslücken die entscheidende Rolle zukommt, lautet unser Credo unverändert "mind the gap", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (23.03.2022/ac/a/m)



