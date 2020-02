Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat bei 13.788 Punkten ein neues Allzeithoch markiert - ungeachtet der weiterhin hohen Verunsicherung im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie, berichten die Analysten der Helaba.



Die Zahl der Infizierten steige ebenso wie die der Todesfälle. Hoffnungen auf eine nachlassende Ausbreitungsdynamik seien zerstreut worden. Dass in einem solchen Umfeld Rekordstände an den internationalen Börsenplätzen erzielt worden seien, eröffne Potenzial für Korrekturen. In diesem Zusammenhang sei auf die in dieser Woche anstehenden Stimmungsindikatoren hingewiesen, wie ZEW-Umfrage, Einkaufsmanagerindices in der Eurozone und erste regionale Industrieumfragen in den USA. Ernüchterung könnte sich breit machen. Mit größeren Impulsen sei für heute aber nicht zu rechnen, denn der Datenkalender sei leer und in den USA würden die Märkte feiertagsbedingt (Presidents' Day) geschlossen bleiben. Die Börsen in Asien hätten die neue Woche uneinheitlich eröffnet. Erste DAX-Indikationen würden auf eine positive Eröffnung schließen lassen.



Der DAX habe am Freitag ein neues Allzeithoch markieren können. Zudem handle er oberhalb aller gleitenden Durchschnittslinien, die zudem gen Norden gerichtet seien. Dennoch gebe es unübersehbare Risiken und eine erhöhte Korrekturwahrscheinlichkeit. So seien negative Divergenzen zu erkennen und der ADX lasse auf eine geringe Trendstärke schließen. Insofern sei fraglich, ob die Dynamik nach oben fortgesetzt werden könne. Erste Haltemarken machen die Analysten der Helaba bei 13.640 und 13.576 Punkten aus. Entscheidend seien aber das markante Tief vom 10. Februar bei 13.445 und die 55-Tagelinie, die heute bei 13.330 verlaufe. Sollte diese nachhaltig unterschritten werden, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. (17.02.2020/ac/a/m)

