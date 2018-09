Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte am Donnerstag seine tags zuvor begonnene Aufwärtsbewegung fort, wenngleich diese nur bedingt überzeugen konnte, berichten die Analysten der Helaba.



Insgesamt habe sich der Index von den Sitzungen der EZB und der BoE relativ unbeeindruckt gezeigt. Für Erleichterung an den Märkten habe die türkische Notenbank mit einer kräftigen Zinsanhebung von 17,75 auf 24 Prozent gesorgt. Damit seien die Markterwartungen von um 2 Prozent übertroffen worden. Neben der Türkischen Lira und dem Aktienmarkt in Istanbul hätten auch andere Währungen verschiedener Schwellenländer profitiert. Insgesamt werde mit Blick auf den hiesigen Aktienmarkt jedoch Augenscheinlich, dass die mit den derzeit vorhandenen Rahmenbedingungen verbundenen Risiken sukzessive höher gewichtet würden. So sei das Sentiment durch den Handelsstreit weiterhin belastet, eine Lösung nicht in Sicht. Zuletzt habe US-Präsident Trump verlauten lassen, dass nicht die USA sondern China unter Druck seien, einen Deal auszuhandeln. Insofern gelte es, die zaghaften Erholungsversuche des Hang Seng sowie die des Shanghai Composite nicht über zu bewerten.



Nachdem der DAX in der Lage gewesen sei, am Mittwoch oberhalb einer viel umkämpften, abwärts gerichteten Gann-Linie zu schließen, sei die technische Erholung gestern ausgeweitet worden. Im Zuge dessen sei eine bei 12.118 Zählern verlaufende Strukturprojektion erreicht worden, in deren Bereich das Tageshoch ausgebildet worden sei. Aber selbst wenn dem DAX ein Sprung über diese Hürde gelingen sollte, würde er bereits bei 12.144 Zählern auf die untere Begrenzung des linearen Regressionskanals treffen. Insgesamt sei davon auszugehen, dass der Spielraum auf der Oberseite weiterhin überschaubar bleibe. Der Bereich von 12.254/12.320 Zählern sollte als maximales Erholungsziel angesehen werden. Dort würden sich die 21-Tagelinie, verschiedene Retracements, eine Strukturprojektion und insbesondere das Ende einer harmonischen Bewegung finden. (14.09.2018/ac/a/m)