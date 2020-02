Paris (www.aktiencheck.de) - Das wurde aber auch Zeit. Nachdem der US-Index Dow Jones bereits seit Monaten von einem Allzeithoch zum nächsten eilt, hat im Wochenverlauf nun auch der DAX ein neues Rekordhoch erklommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Aktien - und damit auch der DAX - hätten von der anhalten Niedrigzinsphase und dem damit einhergehenden Anlagenotstand der Investoren profitiert. Schließlich würden derzeit keine Anlageklassen existieren, die vergleichbare Renditechancen aufweisen würden wie Aktien. Dass der DAX trotz des neuen Rekordhochs mit einem KGV von 14 für 2020 vergleichsweise günstig bewertet sei - der Dow Jones komme auf ein KGV von 22 -, bringt zusätzliche Fantasie in den deutschen Leitindex. Der jüngsten Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sei es hingegen zu verdanken, dass Anleger mehr Risiken eingehen und somit auch wieder vermehrt dem Aktienmarkt ihr Vertrauen schenken würden.Ob der DAX - wie von einigen Experten vermutet - in den kommenden Monaten tatsächlich auf 15.000 Punkte klettern werde, sei aber noch längst nicht in trockenen Tüchern. Völlig unterschätzt werden könnten etwa die Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische und somit auch auf die deutsche Wirtschaft. Sollte sich abzeichnen, dass die konjunkturellen Folgen größer seien als derzeit eingepreist, könnte auch der DAX ein wenig an Fahrt verlieren. (14.02.2020/ac/a/m)