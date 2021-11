Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam gestern nur an die Oberkante der Woke bei 15.425 heran, aber nicht darüberhinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sei der DAX wieder abgebröckelt, habe sich zumindest in der neutralen Zone zwischen 15.225/15.425 aufgehalten.



1) Abermaliges DAX "gap down" am Morgen! Die DAX-Vorbörse habe sich heute früh zeitweise unter 15.000 gezeigt, bei 14.915. 2) Der XETRA DAX dürfte daher heute ebenfalls die runde 15.000 testen und ggf. sogar schon die Nackenlinie 14.815 in Anspruch nehmen. 3) DAX 14.815 trenne den DAX ab von einer normalen Korrektur zur "Klippe" in den freien Fall Richtung der BIG PICTURE Horizontale 13.600. Vorerst gehe die BNP Paribas davon aus, dass zumindest heute die "Klippe" 14.815 per Tagesschluss als Unterstützung Bestand habe und nicht im Sinne des freien Falls "übersprungen" werde. (30.11.2021/ac/a/m)



