Die Deutsche Post habe nach der Veröffentlichung der soliden Ergebnisse des ersten Quartals beschlossen, die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr ein EBIT von 6,7 Mrd. Euro, nach einer vorherigen Prognose von 5,6 Mrd. Euro. Der Umsatz in Q1 habe 18,86 Mrd. Euro erreicht, ein Plus von 22% gegenüber Q1 2020. Das Q1-EBIT habe 1,91 Milliarden Euro erreicht und sei höher als die erwarteten 1,87 Euro Milliarden gewesen. Das Express-Segment sei der größte Treiber des EBIT gewesen. Der Free Cashflow in Q1/2021 habe 1,183 Mrd. Euro erreicht, verglichen mit dem Free Cash Burn von 409 Mio. Euro in Q1/2020.



Delivery Hero falle, nachdem eine Gruppe von Aktionären des Unternehmens einen Plan zum Verkauf von 9,8 Mio. Aktien oder einem Anteil von 3,9% enthüllt habe. Der Anteil könnte bis zu 1,2 Mrd. Euro wert sein.



Daimler werde heute niedriger gehandelt, nachdem Nissan Motor mitgeteilt habe, dass man den Anteil an dem Unternehmen verkaufen werde. Die Entscheidung komme, nachdem der französische Autobauer Renault ebenfalls beschlossen habe, seine Anteile an Daimler zu verkaufen. Nissan besitze rund 1,5% an Daimler und wolle diese über ein beschleunigtes Bookbuilding-Angebot verkaufen. Bookrunner habe gesagt, dass der Preis für die Aktien bei 69,85 Euro erwartet werde.



HUGO BOSS habe für das erste Quartal einen Umsatzrückgang um 10% auf 497 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Das EBIT habe sich von negativen 14 Millionen Euro in Q1/2020 auf positive 1 Millionen Euro in Q1/2021 verbessert. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 8 Mio. Euro gemeldet, verglichen mit einem Nettoverlust von 18 Mio. Euro in Q1/2020. HUGO BOSS gehe davon aus, dass sich das globale Geschäft im Jahr 2021 deutlich verbessern werde, verglichen mit der Pandemie-Lage im Jahr 2020. Dennoch habe das Unternehmen gesagt, dass es nicht in der Lage sei, eine genaue Prognose für das Jahr zu geben. (05.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch höher und versuchen, sich von den gestrigen Verlusten zu erholen, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (DE30), der britische FTSE 100 (UK100), der italienische FTSE MIB (ITA40), der spanische IBEX (SPA35) und der polnische WIG20 (W20) würden heute alle um 1% oder mehr steigen. In ganz Europa seien Kursanstiege zu beobachten. DAX sei gestern aufgrund der hawkischen Kommentare von US-Finanzministerin Janet Yellen gefallen. Der deutsche Leitindex sei auf den niedrigsten Stand seit Ende März 2021 gefallen. Das gestrige Tagestief sei in der Nähe des 61,8% Retracements der am 25. März 2021 begonnenen Aufwärtsbewegung erreicht worden. Eine starke Aufwärtsbewegung sei später eingeleitet worden, als Yellen ihre Zinskommentare zurückgezogen habe. Die kurzfristige Widerstandsmarke, die es beim DE30 zu beachten gelte, liege bei 15.105 Punkten. Dieser Bereich werde durch frühere Preisreaktionen, das 38,2% Retracement, den SMA50 (H1) sowie die obere Grenze der lokalen Marktgeometrie markiert. Ein Ausbruch darüber könnte den Index auf den Weg zu den jüngsten Allzeithochs bringen.