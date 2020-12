Unternehmensnachrichten



Deutschland habe sich bereit erklärt, den Schutzschirm für Kreditversicherer bis Ende Juni 2021 zu verlängern. Im Rahmen der Vereinbarung garantiere die Bundesregierung Verluste bis zu 30 Milliarden Euro. Er sei eingeführt worden, um Insolvenzen inmitten der Coronavirus-Pandemie zu verhindern. Von der Regelung würden Unternehmen wie die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) oder die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) profitieren. Die Verlängerung erfordere jedoch ein Einverständnis der Europäischen Kommission.



Einschätzugen von Analysten



Die Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) sei bei der Deutschen Bank auf "kaufen" hochgestuft worden (Kursziel: 60 Euro). (04.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren während der letzten Handelssitzung der Woche höher, so die Experten von XTB.Die Berichte über einen möglichen Deal zwischen der EU und Großbritannien hätten den Aktien während des europäischen Handels Auftrieb verliehen. Es handele sich jedoch um die gleiche Botschaft, die in den vergangenen Wochen an den Märkten geäußert worden sei, weshalb die Anleger sie mit Vorsicht genießen sollten. Das wichtigste Ereignis, das für heute geplant sei, sei die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr. Es werde erwartet, dass sich die Erholung des Arbeitsmarktes weiter verlangsame.