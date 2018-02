Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.402 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 112 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 10 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über der 12.380-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie versuchen, die 12.405/07, die 12.420/22 und dann die 12.439/41 bzw. die 12.452/55 Punkte zu erreichen. Der DAX könnte, wie in den vergangenen Handelstagen auch, Probleme haben, sich über die 12.420/55 Punkte zu schieben. Es könnten somit mehrere Anläufe stattfinden, die im Zweifel alle nicht erfolgreich seien. Schaffe es der DAX aber, sich über die 12.452/55 Punkte zu schieben, so könnte er dann versuchen, die 12.475/78 die 12.488/90 Punkte und im Nachgang dessen die 12.505/07 Punkte zu erreichen. Könne sich der DAX heute über die 12.505/07 Punkte schieben, so wären die 12.515/17, das Tageshoch von gestern und dann die 12.548/50, die 12.563/65 und dann die 12.576/78 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele. Im Zuge von dynamischen Aufwärtsbewegungen wäre auch ein Erreichen der 12.588/90 bzw. der 12.6065/09 bzw. der 12.625/28 Punkte denkbar.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.380-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer bis an das Tagestief von gestern einstellen. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 12.343/41, bis an die 12.321/19, an die 12.303/01 und dann weiter bis an die 12.288/86 Punkte gehen würden. Unter der Marke von 12.288/86 Punkten wären dann die 12.262/60 und die 12.240/38 die nächsten Anlaufziele. Im Bereich der 12.262/38 Punkte bestünden Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis an die 12.222/20, bis an die 12.191/89 und dann weiter bis an die 12.160/58 Punkte gehen könnten. Rutsche der DAX heute unter die 12.160/58 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die 12.137/35 und dann weiter bis an die 12.110/07 Punkte gehen könnten. Unter der 12.110/07-Punkte-Marke könnte der DAX dann noch die 12.078/75, die 12.059/57 und dann die 12.023/20 Punkte anlaufen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.435/68/86 als auch bei 12.504/23/44/59/78/92 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.640/72 als auch bei 12.740/98 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.401 als auch bei 12.385/71/66/56/44/22 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.297/73 als auch bei 12.190 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.441 (12.488) bis 12.303 (12.240) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (20.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.514 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Bullen hätten vorbörslich versucht, den DAX weiter nach oben zu schieben, seien aber am Tageshoch vom Freitag gescheitert. Im Nachgang dessen hätten sich dann schwächere Notierungen eingestellt. Der DAX habe sich zwar im Bereich der 12.440/20 Punkte zunächst stabilisieren können, er habe zum Xetra-Schluss aber weiter abgegeben und sei unter die 12.400 Punkte gerutscht. Das Tagestief sei im Bereich des Tagestiefs vom Freitag formatiert worden. Nachbörslich sei es in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 12.392 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 2.525/27 Punkte weiter bis an die 12.540/42 Punkte laufen könnte. Dieses Anlaufziel sei nicht ganz erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.381/79 Punkte praktisch exakt an das nächste Anlaufziel der Experten, das Tagestief vom Freitag, gegangen.Tageshoch: 12.535 (Vortag 12.534) Tagestief: 12.361 (Vortag: 12.363) Xetra-Schluss: 12.385 (Vortag: 12.453) Range: 174 Pkte (Vortag: 171 Pkte)Der DAX habe sich gestern fast exakt in der Range vom Freitag bewegt. Er habe es nicht geschafft, sich nach oben Luft zu verschaffen. Zwar notiere er aktuell im Bereich der 12.400 Punkte, die Wahrscheinlichkeit sei allerdings gegeben, dass es heute nicht wesentlich über die 12.440/60 bzw. 12.500 Punkte gehen könnte. Rutsche der Index unter die 12.350 Punkte (auf Stundenschlussbasis), so könnten sich übergeordnet Abgaben bis in den Bereich der 12.000 Punkte einstellen. Entspannen würde sich das Chartbild erst per Tagesschluss über der 12.500 Punkte Marke. Im 4h-Chart sei der Index auch unter die EM20 gefallen, was ein weiterer Hinweis dafür sei, dass die Bullen aktuell im Nachteil sein könnten.