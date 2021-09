Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte gestern bis 15.490, 15.513 und 15.539 steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ziele seien erreicht worden. Es gehe ab jetzt um größere Beträge, um große Richtungsentscheidungen...



Da der Abverkauf am Montag sehr heftig gewesen sei, sei mit ebenso scharfen Gegenbewegungen durchaus zu rechnen gewesen. Der für die BNP Paribas subjektiv entscheidende Widerstandsbereich sei die DAX-Tageskerzenchartzone 15.513/15.539, die Position des wichtigen "Ichimoku"-Kijun und der unteren Begrenzung der "Ichimoku"-Wolke. Somit sei heute DAX "showdown"-Tag, denn der DAX habe die genannten Widerstände bei 15.313/15.539 erreicht. Bleibe der DAX per Tagesschluss unter 15.513/15.539 stecken, so gäbe es weitere Abwärtsrisiken bis hin zu den beiden 200-Tage-Linien (EMA/ SMA bei 14.935/14.932). Steige der DAX per Tagesschluss über 15.539 und zusätzlich über 15.800, wäre die Trendwende geschafft. (23.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >