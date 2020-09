Bemerkenswert sei, dass der DAX, nachdem er gestern Morgen bei 12.900 Punkten sein Hoch erreicht habe, ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief ausgebildet habe, was darauf hindeute, dass der Rückgang länger andauern könnte. Die Reaktion auf die oben erwähnte Unterstützung bei 12.665 Punkten werde entscheidend sein, da ein Unterschreiten dieser Unterstützung den Weg für einen Test des Fibonacci-Retracements von 78,6% bei 12.500 Punkten ebnen würde. Der ADP-Beschäftigungsbericht ist ein potenzielles Risikoereignis, aber angesichts seiner schlechten Erfolgsbilanz in der Post-Corona-Zeit könnten die Märkte über einen Wert hinausblicken, der erheblich von den Erwartungen abweiche.



Covestro sei heute aufgrund der M&A-Nachrichten eingebrochen. Der Kunststoffhersteller werde das Harzgeschäft von der niederländischen Royal DSM für 1,6 Milliarden Euro übernehmen. Die Übernahme werde den Umsatz um rund 1 Milliarde Euro und den Gewinn um rund 140 Millionen Euro steigern. Der Kauf werde mit Barmitteln, Fremdkapital und neuem Eigenkapital finanziert. Das Aktienangebot solle sich auf 450 Millionen Euro belaufen.



Medienberichten zufolge werde die Lufthansa rund 700 Pilotenschüler aus ihren Verträgen entlassen, ohne eine Rückzahlung der Ausbildungskosten zu verlangen. Die Entscheidung falle, weil ein Einbruch im Luftverkehr es unwahrscheinlich mache, dass die Fluggesellschaft in den kommenden Jahren neue Piloten brauche. Die Ausbildungskosten würden von den Piloten in der Regel einige Jahre nach Abschluss der Flugschule zurückgezahlt. Die Kosten für die Ausbildung eines Piloten lägen zwischen 60 und 80 Tausend Euro.



Merck (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) habe gesagt, es werde eine Rückstellung im Zusammenhang mit dem Urteil des Patentgerichts aufheben, nachdem ein US-Richter zugunsten des deutschen Unternehmens entschieden habe. Die Rückstellungen, die aufgelöst werden sollten, würden sich auf 365 Millionen Euro belaufen. (30.09.2020/ac/a/m)







Nach der chaotischen Präsidentschaftsdebatte in den Vereinigten Staaten begannen die europäischen Indices den heutigen Handel mit einem Rückgang, so die Experten von XTB.Die Debatte sei chaotisch und ohne Substanz gewesen - die Kandidaten hätten sich ständig gegenseitig unterbrochen und beleidigt. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Biden-Trump-Showdown sei, dass die Wahlen jetzt noch umkämpfter sein könnten und dass es einige Probleme mit der Akzeptanz der Ergebnisse geben könnte. Die Märkte mögen eine solche Unsicherheit nicht, und dies spiegle sich in dem heutigen Rückzug wider. DAX habe sich über Nacht zurückgezogen, da das Chaos während der US-Präsidentschaftsdebatte die Investoren erschreckt habe. Die Abwärtsbewegung sei vor der Eröffnung der europäischen Sitzung in der Nähe der 12.665-Punkte-Marke gestoppt worden (Fibonacci-Retracement von 61,8%). Der anschließende Aufschwung habe den Index jedoch nicht über die 12.800-Punkte-Marke zurückgebracht, und eine erneute Verkaufswelle habe eingesetzt.