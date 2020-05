Der DAX habe sich nach der Eröffnung der europäischen Sitzung nach unten bewegt. Der Index habe heute seine gesamten Intraday-Gewinne abgegeben und notiere zum Zeitpunkt des Schreibens in der Verlustzone. Eine wichtige Unterstützungszone, die im Falle eines tieferen Rückgangs zu beobachten sei, befinde sich unterhalb der Untergrenze der lokalen Marktgeometrie (10.795 Punkte).



Die Bullen würden anstreben, die heutige Kerze oberhalb von 10.900 Punkten zu schließen: Das Fibonacci-Retracement von 50% der großen Abwärtsbewegung, die im Februar und März stattgefunden habe. Man sollte daran denken, dass die Indices heute möglicherweise stärker auf den Nachrichtenfluss reagieren würden, da keine wichtigen Wirtschaftsdaten oder Quartalsberichte anstünden. Die nächste Runde der Handelsgespräche zwischen der EU und Großbritannien habe heute begonnen, aber sie dürfte keine großen Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben.



Wirecard habe auf die Vorwürfe des Bilanzbetrugs reagiert, indem das Unternehmen einen Chief Compliance Officer in den Vorstand berufen habe. James Freis werde den Posten am 1. Juli übernehmen. Darüber hinaus habe Wirecard beschlossen, die Zuständigkeiten der anderen Vorstandsmitglieder neu zu ordnen. In anderen Nachrichten habe die BaFin gesagt, dass sie die Kommunikation von Wirecard mit Investoren vor der Veröffentlichung der KPMG-Prüfung sorgfältig prüfen werde. Dieser Schritt sei Teil einer Untersuchung wegen des Verdachts der Manipulation von Wirecard-Aktien.



Bernd Leukert, der Chief Technology, Data and Innovation Officer bei der Deutschen Bank, habe in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass Unternehmen bei den Reisekosten viel Einsparpotenzial hätten. Die Deutsche Bank selbst werde die Reisekosten nach dem Ende der Covid-19-Pandemie wahrscheinlich begrenzen. Auch bei den Büroraumkosten könne der Kreditgeber Einsparungen erzielen, da künftig voraussichtlich mehr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten würden.



Die Lufthansa werde im Juni die Flüge zu über 100 Zielen wieder aufnehmen. (11.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien eröffneten die neue Woche höher, so die Experten von XTB.Nach der Eröffnung der europäischen Sitzung hätten die wichtigsten Indices jedoch begonnen, sich nach unten zu bewegen, und nun würden die meisten Indices aus der Region in der Verlustzone notieren.Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen habe am Wochenende das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts kommentiert. Die Politikerin habe betont, dass das letzte Wort zum EU-Recht der Europäische Gerichtshof habe. Im Hinblick auf das dreimonatige Ultimatum, das Deutschland der EZB gestellt habe, habe von der Leyen gesagt, dass die EU Deutschland wegen dieser Entscheidung verklagen könne. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die EZB in der Lage sein werde, ihre Kaufprogramme weiterhin durchzuführen, aber ein solcher Zusammenstoß würde die Integrität der Europäischen Union untergraben. Man sollte daran denken, dass Deutschland die größte europäische Volkswirtschaft sei und oft der energischste Verfechter der EU-Regeln gewesen sei.