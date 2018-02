Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) richtet sich aktuell im Bereich der Marke von rund 12.400 Punkten ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei das Aktienbarometer in den letzten vier Handelstagen jeweils um dieses Niveau geschwankt. Auffällig sei weiterhin, dass die letzten Tageshochs in einem engen Kursband zwischen 12.475 und 12.505 Punkten zusammenfallen würden. Ein Anstieg über dieses Level würden die Analysten deshalb als Katalysator für die nächste Erholungsstufe in Richtung der charttechnischen Hürden bei 12.750 Punkten definieren. Vor dem Hintergrund des jüngsten RSI-Kaufsignals, dem unverändert großen Abstand bei den Bollinger Bändern sowie dem im Wochenbereich ausgeprägten "inside candle" würden sie einen Sprung über die o. g. "make or break"-Marke favorisieren - auch wenn die Vorgaben heute zunächst einmal für einen Dämpfer sorgen dürften.



Hilfreich erscheine ihnen aktuell zudem der Blick auf den MACD, der auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2016 möglicherweise vor einem neuen Einstiegssignal stehe. Die eigentliche Nagelprobe stehe dem DAX ohnehin erst im Dunstkreis der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.744 Punkten), des Tiefs vom 2. Januar (12.745 Punkte) sowie der Kurslücke vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) ins Haus. Bis zu diesem Level trage eine Erholung lediglich den Charakter einer technischen Gegenbewegung. (21.02.2018/ac/a/m)