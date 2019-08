Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat ein oberes Wochenziel bei 11.850 (bereits abgearbeitet), was tendenziell nur eine weitere Flagge im bestehenden Abwärtstrend darstellt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe gestern das obere Wochenziel 11.850 erreicht und sei dann bis 11.710 zurückgefallen. Ob damit das letzte Wort auf der Oberseite gesprochen worden sei, sei noch unklar.



Da das Ziel 11.850 erreicht worden sei, könnte es ab jetzt theoretisch schon abwärts gehen. Ob indes das letzte Wort auf der Oberseite gesprochen worden sei, sei noch unklar, zumal die US-Indices noch ihre oberen Ziele abarbeiten müssten, was ihnen gestern noch nicht gelungen sei. Bei weiteren DAX-Wochenhochs nennt die BNP Paribas als Ziele speziell die DAX-Marken 11.866, 11.933 sowie im Extremfall 12.117. Unterstützend würden heute nach einem sehr freundlichen XETRA DAX Start über 11.800 die DAX-Bereiche 11.783/11.774 sowie 11.720/11.710 wirken. Allgemeine Info: Wir müssen sehr vorsichtig argumentieren, so die BNP Paribas. (23.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >